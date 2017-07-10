На МКАД из-за неизвестного автомобиля перевернулся грузовик: ГАИ ищет свидетелей

Новости Беларуси. 10 июля около 10 утра на МКАД в районе Лошицы опрокинулся грузовик, заблокировав движение сразу по двум полосам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.Авария спровоцировала многокилометровую пробку.

Со слов очевидцев, неизвестный автомобиль создал аварийную ситуацию, заставив водителя грузовика резко затормозить.

Многотонная машина потеряла устойчивость и перевернулась. К счастью, никто не пострадал.

Сергей Маслов, инспектор по административной практике отдела ГАИ Октябрьского РУВД:

Фактов видеофиксации на данный момент нет. Если кто-то из участников дорожного движения в тот момент, когда проезжал мимо, где-то на видеорегистраторе зафиксировал, очень хотелось бы обратиться к таким водителям. Если есть возможность,