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На МКАД водитель грузовика отвлекся и «выкинул» пассажирский автобус на обочину

25.07.2017 - 20:53

Новости Беларуси. Утром 25 июля на МКАД грузовик столкнулся с автобусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причина – невнимательность водителя грузовика.

Он отвлекся, а когда увидел впереди идущую машину, уже было поздно. Даже экстренное торможение не спасло от удара. Автобус вылетел на обочину. К счастью, в салоне не было пассажиров – он только выходил на маршрут.

Оксана Мехедко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Автобус выбросило за пределы проезжей части. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи забрала водителя автобуса с подозрением на черепно-мозговую травму. Однако, как выяснилось впоследствии, диагноз не подтвердился, и он был отпущен домой.

Что касается водителя грузового автомобиля, то он не пострадал.

На МКАД водитель грузовика отвлекся и «выкинул» пассажирский автобус на обочину

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