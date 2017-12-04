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На Москву обрушился сильный снегопад: отменены десятки авиарейсов, на дорогах – 8-балльные пробки

04.12.2017 - 20:54

Новости России. Настоящий транспортный коллапс случился 4 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощные снегопады парализовали не только автомобильное, но и авиасообщение. Были отменены десятки рейсов, в том числе в направлении белорусской столицы. Один вылет в Минск российской авиакомпании и вовсе был отменен.

Очевидец:
Ситуация связана просто с погодными явлениями. Очень много снега. Я летела в пятницу, около получаса мы летали на высоте, поскольку не могли сесть, очень сильный снег шел, сильный ветер. Забиты были все дорожки.

Напомним, 4 декабря на российскую столицу обрушился мощный снегопад и сильный ветер, что привело к масштабным сбоям в работе аэропортов. Например, в «Домодедово» изменен график более 150 авиарейсов. В «Шереметьево» больше 100 вылетов отменены вообще.

Сказалась погода и на движении транспорта. На дорогах – 8-балльные пробки, на усиленный режим переведен метрополитен. Снегопад продлится до полуночи. Сегодня в Москве может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

На Москву обрушился сильный снегопад: отменены десятки авиарейсов, на дорогах – 8-балльные пробки

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