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«На нем клейма ставить негде»: Президент прокомментировал задержание бизнесмена Александра Кныровича

27.01.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Принимая кадровые решения, Президент затронул и вопрос честности руководителей. Критерий принципиален: коррупции не место ни в кабинетах, ни в офисах.

Вопрос «на злобу дня».

Речь идет о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича.

Этот факт уже подтвердил Комитет государственной безопасности. По результатам оперативной разработки под стражей в СИЗО КГБ находятся 11 человек. В числе задержанных фигурирует и Кнырович. Ситуацию прокомментировал и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На нем клейма ставить негде вместе с тем десятком, кого арестовали. Мне докладывался ранее этот вопрос, по ЖКХ, он был на контроле. Я поручил без всяких отсрочек, без всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись, слушайте, там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили все эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное – он же сейчас просится о помиловании, просится, готов ко мне бежать, о помиловании, готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину. Снисхождения жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме.

Сегодня установлено, что с 2014 года представители компании,

руководителем которой был Александр Кнырович, обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции.

Путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики, злоумышленники организовывали теневые тендеры. При этом суммы так называемых «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, а вот завышенная цена учитывалась при формировании коммунальных тарифов.

По всему выходит, что прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц фактически оплачивались за счет населения. За два последних года таким

криминальным путем фирма Кныровича поставила госструктурам труб на 90 млн рублей,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент прокомментировал задержание известного бизнесмена Александра Кныровича

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