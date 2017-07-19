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На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный

19.07.2017 - 17:54

Новости Беларуси. Работы на Нежинском горно-обогатительных комбинате – это в Любаньском районе – перешли на новый этап. Там начали рушить скважины, причем уникальным способом – глубинной заморозкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делается это так: на глубину 156 метров вводится холодаагент, который создает температуру минус 36 градусов. Происходит это не в один момент – в течение 8 месяцев. Такой метод позволяет не допустить проникновение в шахту воды.

За заморозку отвечает немецкая компания. А сами скважины – их 86 – пробурят белорусы. Площадку для них уже подготовили, теперь берутся за дело.

На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный

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