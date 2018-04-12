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«На орбите он пробудет около года-полтора». В этом году в космос будет запущен первый студенческий спутник

12.04.2018 - 12:12

В День космонавтики хочется поговорить о том, как наша страна осваивает космос. В этом году в космические просторы будет запущен первый «студенческий» спутник. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, доктор физико-математических наук, профессор – Владимир Саечников и студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ – Вячеслав Евчик.  

Когда планируют запустить в космос «студенческий» спутник? Какие цели и задачи космического аппарата?

Подробности – в видеоматериале.  

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