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На остановках Минска появятся 65 новых электронных табло

25.07.2017 - 21:00

Новости Беларуси. Еще 65 электронных табло появятся на остановках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Теперь время прибытия нужного автобуса и троллейбуса с точностью до минуты можно будет узнать на всем протяжении улицы Притыцкого, а также на проспекте Дзержинского и Партизанском. В Минске уже установлено свыше 170 электронных табло: ими оборудованы практически все остановки у выходов из метро и трамвайные остановочные пункты. 

Андрей Озеров, начальник управления автоматизированных систем управления государственного предприятия «Минсктранс»:
Мы постоянно развиваем сеть табло. Постоянно человек видит, через сколько прибудет транспорт. Есть, конечно, нюансы, связанные с техническими вопросами в части пропадания связи, но мы эти нюансы стараемся совместно с разработчиками программного обеспечения электронных табло устранить.

Светодиодные табло – отечественного производства.

Кстати, в городе более 2000 остановок. Электронные гаджеты устанавливают, прежде всего, в самых востребованных  местах.   

На остановках Минска появятся 65 новых электронных табло

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