новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На площади Победы в Минске возложили венки в память павших на войне

22.06.2017 - 10:12

Новости Беларуси. 22 июня по сложившейся традиции в День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны ранним утром по всей стране прошли траурные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В час, когда началась война, в Беларуси вспоминают тех, кто первыми принял на себя удар гитлеровских полчищ. На площади Победы в Минске офицеры, курсанты и молодежь почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки к обелиску.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Что такое 22 июня для пограничников – это день, конечно, трагический, но и героический. Сегодня мы, отдавая дань памяти трагически погибшим, подняли все заставы по команде «В ружье!». Это дань памяти тем, кто в первые дни войны показал образцы мужества и начал отбивать наышу победу.

Рассвет 22 июня 76-летней давности на нашей земле стал последним мирным утром на 4 года. За время Великой Отечественной войны мы потеряли треть населения, тысячи сел и деревень были сожжены, а народное хозяйство потерпело невосполнимый ущерб.

На площади Победы в Минске возложили венки память павших на войне
Возложение венков на Площади Победы в Минске
Фото. Возложение венков на Площади Победы в Минске
Возложение венков на Площади Победы в Минске
Фото. Возложение венков на Площади Победы в Минске
Возложение венков на Площади Победы в Минске
Фото. Возложение венков на Площади Победы в Минске
Возложение венков на Площади Победы в Минске
Фото. Возложение венков на Площади Победы в Минске
Возложение венков на Площади Победы в Минске
Фото. Возложение венков на Площади Победы в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Прочитал – передай другому: о чем писала газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину»
Прочитал – передай другому: о чем писала газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину»
Видеофакт: В Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о начале войны
Видеофакт: В Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о начале войны
Марш реконструкторов: в Бресте воссоздали последний мирный день 1941 года
Марш реконструкторов: в Бресте воссоздали последний мирный день 1941 года
В Гродно захоронили последние останки узников бывшего концлагеря «Шталаг-324»
В Гродно захоронили последние останки узников бывшего концлагеря «Шталаг-324»
22 июня ровно в 4 часа: в Брестской крепости пройдёт реконструкция начала войны
22 июня ровно в 4 часа: в Брестской крепости пройдёт реконструкция начала войны
Находим десятками, сотнями безымянных солдат: в Быховском районе откопали медальон и останки красноармейцев
Находим десятками, сотнями безымянных солдат: в Быховском районе откопали медальон и останки красноармейцев
Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси
Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси
«У Беларусі існуе культ Вялікай Айчыннай вайны»
«У Беларусі існуе культ Вялікай Айчыннай вайны»
Все новости по теме Великая Отечественная война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru