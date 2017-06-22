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На площади Победы в Минске погибших героев почтили минутой молчания

22.06.2017 - 18:01

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Траурные митинги прошли по всей стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В церемонии приняли участие офицеры, курасанты и молодежь.

Ровно 76 года назад на заре мирную жизнь белорусов прервалась тревожными звуками самолетов и артиллерии. Началась война. Буквально через неделю фашисты вступили в Минск, оставляя после себя сожженную и уничтоженную землю. Три года наша страна была в муках. Долгожданное освобождение пришло летом 1944 года – 3 июля Советская Армия вступила в Минск.

На площади Победы в Минске погибших героев почтили минутой молчания

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