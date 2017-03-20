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На Полесье Припятью подтоплены три участка местных дорог

20.03.2017 - 13:14

Новости Беларуси. На Полесье Припятью подтоплены три участка местных дорог. Пока  уровень воды не мешает жизни людей, транспорт ходит без ограничений. Связь с населенными пунктами Петриковского района и их обеспечение проходит в полном объеме.

Еще одна точка наблюдения за подъемом воды – город Рогачев, где подтоплены порядка 20 приусадебных участков. Жилищам людей и хозпостройкам вода пока не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь:
Работниками МЧС продолжается мониторинг ситуации с паводком на территории Гомельской области. В целом складывается благополучно, но имеют место подтопления участков дорог. Так, подтоплены три участка дорог, все в Петриковском районе. Хвойня, Лучицы населенный пункт. И ведущий от Велавска до Петрикова.

Подъем уровня воды наблюдается на основных реках региона: «плюсуют» Днепр, Сож и Припять. Службы спасения продолжают мониторинг ситуации.

На Полесье Припятью подтоплены три участка местных дорог

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