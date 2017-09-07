На полигоне «Ашулук» в Астраханской области в активную фазу вступают учения «Боевое содружество-2017»

Новости Беларуси. О «Боевом содружестве-2017». На полигоне «Ашулук» в Астраханской области в активную фазу вступают учения войск противовоздушной обороны стран СНГ. В коалиционное объединение входит более двух тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники. В том числе зенитные ракетные системы, истребители и штурмовые вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войскам союзников предстоит осуществить более 50 пусков управляемых ракет, использовать около 100 авиационных бомб и боеприпасов. В учении принимают участие подразделения войск ПВО Вооруженных Сил шести государств-участников СНГ: Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.