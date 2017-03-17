На полуфинальной групповой стадии чемпионата Беларуси по волейболу стартовал последний тур

Новости Беларуси. Мужской волейбольный чемпионат страны близится к развязке. В полуфинальной групповой стадии стартовал заключительный тур. Кто еще лелеет надежды на плей-офф, а кто с ними уже распрощался?
Новости Беларуси. Мужской волейбольный чемпионат страны близится к развязке. В полуфинальной групповой стадии стартовал заключительный тур. Кто еще лелеет надежды на плей-офф, а кто с ними уже распрощался?
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