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На полуфинальной групповой стадии чемпионата Беларуси по волейболу стартовал последний тур

17.03.2017 - 09:45

Новости Беларуси. Мужской волейбольный чемпионат страны близится к развязке. В полуфинальной групповой стадии стартовал заключительный тур. Кто еще лелеет надежды на плей-офф, а кто с ними уже распрощался?

На полуфинальной групповой стадии чемпионата Беларуси по волейболу стартовал последний тур

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