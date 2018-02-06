﻿ На пожаре в Крупском районе погиб 53-летний мужчина | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

На пожаре в Крупском районе погиб 53-летний мужчина

06.02.2018 - 17:15

Новости Беларуси. 53-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Прудец Крупского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Вызов о возгорании поступил утром 6 февраля. На момент прибытия спасателей огонь охватил все здание, обрушилась крыша. Под ним и нашли погибшего хозяина. Согласно специалистам, причиной ЧП могла стать неосторожность при курении.

А в Воложинском районе помощь понадобилась водителю и пассажиру трактора: около деревни Маньковщина машина съехала в кювет и перевернулась. Чтобы освободить людей из металлического плена, пришлось вызывать спасателей. Мужчины, находившиеся в тракторе, сильно не пострадали.

На пожаре в Крупском районе погиб 53-летний мужчина

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын
Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын
Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар
Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар
«Не потому что люди летом больше курят, чем зимой»: как пожары на балконах зависят от сезона?
МЧС: «Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – в нашем жилье»
МЧС: «Ваша машина помешает даже вам оказать помощь, если вы подпёрли свой подъезд»
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги
В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги
В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов
В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов
Все новости по теме Пожар в доме
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru