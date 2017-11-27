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На премии «Оскар» может появиться особая номинация

27.11.2017 - 11:48

В разгар бесконечных секс-скандалов вокруг голливудских звезд появилась информация, что Американская киноакадемия хочет ввести на предстоящей церемонии 2018 года специальную секцию, в которой будут упомянуты те представители индустрии, которые за прошедший год испортили свою репутацию. Называться она будет «Dead to us» («Мертвы для нас»).

Waterford Whispers News пишет, что имена провинившихся знаменитостей будут оглашаться сразу после традиционного сегмента «In Memoriam», в котором вспоминают умерших за прошлый год. Если «Dead to us» и правда будет иметь место, то в него попадут Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и другие проштрафившиеся звезды.

Кевин Спейси и Хаври Вайнштейн. Фото: metro.co.uk

«Если мы введем эту секцию, то по продолжительности она может побить рекорд благодарственной речи Джеймса Кэмерона после получения «Оскара» за «Титаник». Разумеется, можно каждый год зачитывать со сцены список людей, которые безвозвратно испортили свою репутацию, но в дальнейшем индустрия справится и без нас. История с Вайнштейном подтолкнула людей к началу борьбы с проблемой», − комментирует ситуацию представитель Академии.

Окончательное решение по поводу введения новой номинации станет известно ближе к церемонии. Она пройдет 4 марта 2018 года.

В «Dead to us» могут попасть Дастин Хоффман, Оливер Стоун, Луи Си Кей и другие.

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