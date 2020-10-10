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«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

10.10.2020 - 19:38

Новости Беларуси. Почти полдня Президент провел 10 октября в следственном изоляторе КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Я подумал о том, что, исходя их упреков ваших сторонников, – что самые радикальные предложения по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире.

На кадрах, которые можете увидеть выше, встреча главы государства с представителями оппозиционных политических движений. Для всех присутствующих она стала полной неожиданностью. В интернете сейчас эту встречу обсуждают именно в таком ключе: «Абсолютно неожиданно. Ну, не в правилах глав государств такие публичные открытые встречи с недругами», – цитата из Telegram-каналов. Но наш Президент и их выслушал.

Четыре с половиной часа длился обмен мнениями. Затронул разговор многие важнейшие темы – в первую очередь политику и экономику. Впрочем, подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальным.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Юрий Воскресенский
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Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами Координационного совета

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Новости Беларуси. 10 октября Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета, которые находятся в СИЗО КГБ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО.

«Цель Президента – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», – отметили в «Пуле первого».

«Конституцию на улице не напишешь», – сказал Президент в беседе с членами Координационного совета и объединённого штаба.

Судя по фотографии, распространенной Telegram-каналом, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума Координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.