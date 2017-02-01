новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На проспекте Пушкина в Минске МАЗ оборвал кузовом электропровода и врезался в опору железнодорожного моста

01.02.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Оборвал электропровода и врезался в опору моста. На столичном проспекте Пушкина произошло ДТП, в результате которого на два часа было парализовано движение троллейбусов. На движущемся по проспекту автомобиле МАЗ неожиданно поднялся кузов, он и зацепил провода на осветительной мачте. В результате грузовик отбросило в сторону, машина врезалась в опору железнодорожного моста.

Тимур Кулакевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:
По каким причинам, мы сейчас выясняем. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Рита Пеньковская, водитель троллейбуса:
Подъехала я больше часа тому назад, вижу, что впереди стоят троллейбусы. Поняла, что нет тока. И потом увидела на той стороне, что лежат провода. У нас интервалы в час-пик маленькие, машина за машиной идут. И из-за этого так много собралось машин.

Около двух часов понадобилось аварийным службам, чтобы устранить последствия аварии. В настоящее время движение троллейбусов восстановлено. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На проспекте Пушкина в Минске МАЗ оборвал кузовом электропровода и врезался в опору железнодорожного моста

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Водитель троллейбуса, протащивший в Минске в дверях пассажира, наказан
Водитель троллейбуса, протащивший в Минске в дверях пассажира, наказан: в чем причина подобных ДТП
В Минске водитель, чтобы не столкнуться с легковушкой, снес светофор и тот упал на женщину
В Минске водитель, чтобы не столкнуться с легковушкой, снес светофор и тот упал на женщину
Искры на Дзержинского: из-за пробоя изоляции движение троллейбусов остановилось на 30 минут
Искры на Дзержинского: из-за пробоя изоляции движение троллейбусов остановилось на 30 минут
Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров
Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров
Фото с места аварии под Колодищами
Фото с места аварии под Колодищами
Авария в Минске
Легковушка с пьяной компанией врезалась в столб на МКАД: три человека пострадали
Из-за аварии на Ульяновской дома возле ЖД остались без горячей воды и отопления
Из-за аварии на Ульяновской дома возле ЖД остались без горячей воды и отопления
Минск: ГАЗель на ходу потеряла два колеса
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru