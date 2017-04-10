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На распродаже купили туфли, треснула подошва: что делать

10.04.2017 - 14:39

Правовой тест программы «Добро пожаловаться».

Опрос: Можно ли вернуть товары, купленные на распродаже?

Правильный ответ в видеоматериале.

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