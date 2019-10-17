Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали
Как выглядит современный полевой выход подразделения связистов, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Раньше главным оружием связистов были лопата и кабеля. Теперь же основное требование – интеллект. Это диктует время и та техника, на которой приходится работать. Вот комплексная аппаратная связи «Мускат». Подключает всё – радио, телефон, интернет, факсимиле, передача речи, изображений, видеоконференции. И всё это за время службы осваивают обычные солдаты-срочники, у которых даже может не быть технического образования.
Иван Синицын, техник аппаратной:
Обучаем на месте. В настоящий момент на базе нашего полка организован учебный полигон, который находится на десятых хранилищах. По легенде этого обучения были организованы два узла связи. И, собственно говоря, там и осуществляем наш процесс обучения наших специалистов.
Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сегодня мы можем с гордостью заявить о том, что наши предприятия оборонно-промышленного комплекса производят всю линейку средств связи – радио, радиорелейную, тропосферную, проводную, средства спутниковой связи на предприятиях обороны отечественного промышленного комплекса. И производят оснащение наших войск.
Ещё одна гордость отечественного военпрома – станция связи «Цитрус». Она способна «дать голос» воинским частям в любой точке земного шара. Сама же защищена от любых внешних электронных воздействий. Засекречен каждый канал. Если противник даже его перехватит, на расшифровку ему понадобится 10 – 12 лет.
Антон Василюк, командир роты связи:
Ни разу я не сталкивался с проблемами. Выполняем все задачи на 100%. На вооружение к нам в полк данный комплекс поступил в 2016 году и с этого времени всегда себя оправдывает только с хорошей стороны.
Андрей Савченко, командир 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:
Ежегодное мероприятие, посвященное Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, не проходит без участия полка. На территории полка размещается механизированная коробка и техника, личный состав, который участвует в параде. Кроме этого, личный состав полка принимает непосредственное участие в подготовке и проведении воздушного парада.
Впервые на белорусском телевидении! Знакомьтесь: перевозимая станция спутниковой связи «Аурига». Развёртывание любой, даже самой современной аппаратной, занимает определённое время. В случае боевой обстановки это время может стоить жизни. Наши спецы эту проблему решили. Развернуть «Ауригу» можно за 5 минут, ещё 8 – чтобы войти в связь. Через спутник. Прямо в лесу – проводи видеоконференции, передавай шифровки или управляй личным составом. Аналогов в мире мало.
Иван Прадко, инженер отделения по управлению спутниковой связи:
Данная станция обеспечивает пропускную способность до 6 Мбит. Количество материала, которое может обработать данная станция, не ограничено.
Олег Мищенко:
Военная связь по тем достижениям в области телекоммуникации, информационных услуг, и стоять на месте мы просто не имеем права. И это, соответственно, откладывает отпечаток на ее развитие. Нам, безусловно, не чужды такие наименования и понятия, как wi-fi, WiMAX, быстрая передача данных, пропускная способность и так далее. Единственное – здесь есть своя специфика. Мы используем все эти передовые технологии, но для военного абонента, в первую очередь, это должно соответствовать условиям безопасности, достоверности и своевременности.
Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны
Сердце любой армии – командование. 62-ой центральный узел связи расположен в здании Министерства обороны Беларуси. Именно сюда ведут все связные нити, которые опутывают войска. Подробности – в программе «Специальный репортаж».
Оборудование современное, очень надёжное и секретное. Есть телефонный центр, центр каналообразования.
Артур Жуковский, начальник отделения системы сетей передачи данных:
Здесь проходят все связи. Через наш центр мы распределяем разные виды связи. Такие, как телеграф, телефон, видеоконференцсвязь, различная передача данных. Все учения, которые выезжают. Сейчас вот учения, которые последние были, – это тоже все через нас проходило. Различные полевые узлы связи выезжают. Мы здесь организовываем все прохождение связи.
Дежурство здесь организовано круглосуточно. Центр защищён от любых внештатных ситуаций. Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет.
Александр Лемешев, начальник энергоотделения взвода обеспечения:
Находятся здесь питающие стойки – их четыре. Они все работают в буферном режиме. Это значит, что они попарно заменяют друг друга. То есть если одна или два выйдут из строя, то вторые две возьмут на себя их мощность.