новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На реке в Индии из-за перегруженности перевернулась лодка: 26 человек погибли

15.01.2017 - 16:30

Новости Индии. 26 человек стали жертвами инцидента с перевернувшейся лодкой на реке Ганг в Индии. По данным местной полиции, 13 человек удалось спасти. У нескольких, судя по всему, получилось самостоятельно доплыть до берега.

Сейчас на месте ЧП ведется операция по поиску пропавших без вести. Между тем, точного количества людей, находившихся на лодке, не может назвать никто. По разным данным, их могло быть от 40 до 50, что значительно превышает вместимость судна. По всей вероятности, чрезмерная перегруженность и стала причиной трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На реке в Индии из-за перегруженности перевернулась лодка

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хороший клев дороже здоровья: в 2016 году в Минской области утонули 80 человек
Хороший клев дороже здоровья: в 2016 году в Минской области утонули 80 человек
Что делать, если на зимней рыбалке вы провалились под лед: практические советы и реальные истории
Что делать, если на зимней рыбалке вы провалились под лед: практические советы и реальные истории
В Беларуси за прошедшие сутки утонули 18 рыболовов: стоит ли жажда улова риска для жизни
В Беларуси за прошедшие сутки утонули 18 рыболовов: стоит ли жажда улова риска для жизни
МЧС напоминает: выдержать вес одного человека способен лед не тоньше 7 см
МЧС напоминает: выдержать вес одного человека способен лед не тоньше 7 см
За сутки в Минской области утонули 6 человек: запрещен выход на лед
За сутки в Минской области утонули 6 человек: запрещен выход на лед
Спасал собаку – утонул сам: подробности трагедии на тонком льду в Витебске
Спасал собаку – утонул сам: подробности трагедии на тонком льду в Витебске
Трагедия в Славгороде: утонул 9-летний мальчик, ещё один ребёнок в реанимации
Трагедия в Славгороде: утонул 9-летний мальчик, ещё один ребёнок в реанимации
В Индии утонули 12 человек, пытаясь искупать статую божества
В Индии утонули 12 человек, пытаясь искупать статую божества
Все новости по теме Утопления
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru