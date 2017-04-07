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«На Швецию напали, это теракт». Водитель, въехавший в толпу людей на грузовике в Стокгольме, задержан

07.04.2017 - 20:55

Новости Швеции. Теракт в столице Швеции. Не менее трех человек стали жертвами наезда грузовика на прохожих в центре Стокгольма. Информации о точном количестве пострадавших пока нет. Некоторые источники сообщают о восьми раненых.

В данный момент из-за нападения в городе закрыто метро. Также приостановлено движение поездов с Центрального вокзала. Оттуда полиция экстренно эвакуирует людей. Оцеплено и здание шведского парламента. 

Стефан Левен, премьер-министр Швеции:
На Швецию напали, все указывает на то, что это террористический акт. Правительство все время информируется, мы получаем постоянную информацию. По данным служб безопасности, в этой ужасной террористической атаке были убиты по меньшей мере два человека. Теперь мы думаем о жертвах, их семьях и о пострадавших.

ЧП произошло на главной пешеходной улице города, где традиционно гуляют местные и туристы. Фура на огромной скорости въехала в толпу. Люди в панике разбегались в разные стороны, пытаясь спастись от гибели.

Автомобиль остановился, лишь когда врезался в витрину торгового центра.

От столкновения он загорелся. Прибывшие к месту происшествия полицейские вывели посетителей из магазина. Пожарные бригады успешно устранили возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неподтвержденным данным, предполагаемого преступника удалось задержать. Компания-владелец грузовика сообщила, что неизвестный угнал его во время доставки товара.

Соболезнования в связи с жертвами теракта в Стокгольме премьер-минстру Швеции выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«На Швецию напали, это теракт». Водитель, въехавший в толпу людей на грузовике в Стокгольме, задержан

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