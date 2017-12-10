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На смену снегопаду придет гололед: оранжевый уровень опасности объявлен на 11 декабря

10.12.2017 - 17:35

Новости Беларуси. Снежное воскресенье. На расчистку дорог на востоке Брестской области, в некоторых районах Минской и Витебской направлена специальная техник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки местами толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров. В рекордсменах – Слуцк и Лунинец. Под Минском образовались сугробы высотой 10 сантиметров. Теперь коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

Алексей Шинкевич, работник Ремавтодора Московского района Минска:
Работы, конечно, много. За ночь очень много выпало снега, поэтому мы пошли гораздо раньше рабочего времени.

Два эскаватора есть, которые грузят технику, самосвалы, вывозят на свалку. А мы, соответственно, лопатами подчищаем.

Уже завтра, 11 декабря, на смену снегопаду придет гололед. В стране объявлен оранжевый – предпоследний уровень опасности.

На смену снегопаду придет гололед: оранжевый уровень опасности объявлен на 11 декабря
Сильные снегопады прошли в Беларуси
Фото. Сильные снегопады прошли в Беларуси
Сильные снегопады прошли в Беларуси
Фото. Сильные снегопады прошли в Беларуси
Сильные снегопады прошли в Беларуси
Фото. Сильные снегопады прошли в Беларуси

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