На совещании у Президента Беларуси обсуждают возможные законодательные изменения с учётом внутриполитической ситуации
Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов.
Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.
Александр Лукашенко:
Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.
Он констатировал, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.
Александр Лукашенко:
Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране.
Как отметил глава государства, координирует соответствующую работу Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генеральная прокуратура, Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами.
Главный судебный исполнитель Беларуси: вводится институт стажировки судебных исполнителей
Новости Беларуси. Разрешить спор без суда. Изменения в законодательстве Беларуси позволят более широко использовать медиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о ее применении теперь является поводом для приостановления исполнительного производства. Также при заключении между конфликтующими сторонами определенных соглашений в случае взыскания обязательного сбора его размер будет уменьшен вдвое.
Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси:
Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение полноты и принимаемых мер судебными исполнителями, и, соответственно, взыскиваемых сумм. Также он направлен на упрощение взаимодействия органов принудительного исполнения со сторонами исполнительного производства. Кроме того, он направлен на повышение профессионального уровня судебных исполнителей, так, в частности, вводится институт стажировки судебных исполнителей, обязательного проведения тестирования на знание законодательства об исполнительном производстве.
Также, напомним, в нашей стране вступила в силу Сингапурская конвенция о медиации. В соответствии с ней проведена корректировка национального законодательства.
Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства
Международные медиативные соглашения в странах-участницах Сингапурской конвенции теперь могут быть исполнены в принудительном порядке. Белорусской стороной она была подписана еще в августе. Наша страна пятая в мире, где положения конвенции обязательны.