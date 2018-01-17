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«На три литра маринада стакан сахара, стакан уксуса и полстакана соли и два раза обдаю кипятком»

17.01.2018 - 12:26

Хрустящие огурчики и сладкое варенье. Зимой закатки особенно в радость, а вот хозяев, которые выбирают для их хранения погреб, остается все меньше.

В Рубежевичи Леокадия Антоновна Ромейко приехала в 1963 году. Девушка была десятой в семье и знала толк в хозяйстве. Поэтому сразу возле дома построили погреб для деревенского урожая. Здесь картофель, морковь, свекла, а в банках с солениями и закатками, кажется, уместился весь огород. Яркое овощное ассорти для гостей и щавель для холодника – самое вкусное и необходимое.



Леокадия Ромейко:
Тут одна температура все время, и оно хранится, иногда я открываю двери и проветриваю. Когда-то мои родители жали багульник и клали в погреб, и мыши, крысы всего этого боятся.

У Леокадии Антоновны трое детей и шестеро внуков, поэтому на праздники, когда за столом собирается вся семья, бабушка угощает всех своими фирменными закатками.

Леокадия Ромейко:
У меня всё время рецепт: на три литра маринада стакан сахара, стакан уксуса и полстакана соли и два раза обдаю кипятком, сцеживаю, ложу в баночки чеснок, укроп, корень хрена и листок черной смородины.

Леокадия Антоновна признается, что в родных Рубежевичах, да и в других белорусских деревнях, традиция землянок постепенно уходит. Сейчас модно и удобно хранить все запасы в подвале дома. А раньше все было совершенно иначе.

Леокадия Ромейко:
У нас была очень большая семья, и у нас было по два погреба, там хранились банки. Раньше не закатывали, такого не было. Но все было: квашеная капуста, в бочках огурцы соленые, и один погреб был специально для этих засолов, а в другом хранили картошку.

Леокадия Ромейко

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