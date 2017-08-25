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На участке трассы Минск-Могилев сели истребители и штурмовики

25.08.2017 - 12:09

Новости Беларуси. На участке трассы Минск-Могилев совершили посадку истребители и штурмовики. Здесь проходят оперативно-тактические учения белорусской и российской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные отрабатывают вопросы применения единой региональной системы противовоздушной обороны по обеспечению безопасности Союзного государства.

Посадить машину на автомагистраль – задача сложная. Для летчиков это важнейший элемент повышения мастерства, а также психологическая подготовка. Прикрытие аэродрома осуществляется не только с воздуха, но и на земле силами тактического десанта.

Серьезные вопросы сегодня решают также подразделения инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения. Это не только подготовка участка автомагистрали к посадке авиации, но и маскировка техники.

На участке трассы Минск-Могилев сели истребители и штурмовики
Истребители и штурмовики сели на участке трассы Минск-Могилев в рамках учений белорусской и российской авиации
Фото. Истребители и штурмовики сели на участке трассы Минск-Могилев в рамках учений белорусской и российской авиации
Истребители и штурмовики сели на участке трассы Минск-Могилев в рамках учений белорусской и российской авиации
Фото. Истребители и штурмовики сели на участке трассы Минск-Могилев в рамках учений белорусской и российской авиации

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Фото: barackobama
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