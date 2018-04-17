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«На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь»

17.04.2018 - 16:47

Новости Беларуси. Какие подарки готовит администрация Ленинского района Минска жителям Серебрянки, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Павочка, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:
На данных объектах мы не собираемся останавливаться. Планируем также развивать микрорайоны.

Приступим к объекту – тропа здоровья.

На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь.

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