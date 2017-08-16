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На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

16.08.2017 - 17:59

Новости Беларуси. Бомба времен войны парализовала движение в Минске. Несколько часов были закрыты для транспорта части улиц Ванеева и Долгобродской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасную находку обнаружили здесь при проведении земляных работ. Район был оцеплен.

Руслан Браим, мастер строительной организации:
Производились строительные работы – копали котлован. Экскаватор обнаружил взрывное устройство. Эвакуировали людей, огородили рабочую зону лентой и позвонили в милицию.

Приехали саперы.

Со времен Великой Отечественной войны земля в этом месте хранила неразорвавшуюся авиационную бомбу. Ее вес около 100 килограммов. Об операции по разминированию в нашем вечернем эфире расскажут «Столичные подробности».

На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу
На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу
Фото. На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

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