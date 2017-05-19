Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» стартовали международные соревнования по велоспорту на треке. Подобное событие белорусская столица принимает в четвертый раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» стартовали международные соревнования по велоспорту на треке. Подобное событие белорусская столица принимает в четвертый раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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