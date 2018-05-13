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«На весь фюзеляж был портрет Филиппа Киркорова»

13.05.2018 - 16:57

Новости Беларуси. Фирменный штрих Минского авиаремонтного завода  – угодить самым требовательным заказчикам. Сложные рисунки, нетривиальные наклейки, необычные цветовые решения. Чего только не заказывают изобразить на фюзеляже, рассказали в программе «Наше дело». Хоть чаще попадаются приверженцы классики, однако, бывают и просьбы об эксклюзиве.      

Анна Митрахович, старший мастер участка смывки и покраски самолётов ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»:
На весь фюзеляж был портрет Филиппа Киркорова. У каждого заказчика своя цветовая схема, согласно ей, разрабатывается чертёж и тогда это наносится на самолёт. Очень приятно видеть свою работу, какую ты сделал: вроде, старая техника, а ты, как будто, даёшь ей новую жизнь.

Смотришь на самолёт, а он взлетает – это твоя работа полетела.

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