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На восточное побережье США надвигается мощнейший ураган «Харви»

25.08.2017 - 15:25

Новости США. На восточное побережье США с угрожающей скоростью надвигается ураган «Харви». Ему присваивают вторую категорию, что означает порывы ветра до 160 км/час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот ураган может стать самым мощным со времен шторма «Катрины», который практически полностью разрушил Новый Орлеан. К очередному удару стихии штат Луизиана не готов. Из строя вышли 3 из 5 турбин, которые приводят в движение насосы для откачки воды.

Власти не исключают, что придется в экстренном порядке эвакуировать население. Спасательные службы приведены в режим полной готовности для ликвидации возможных последствий стихии.

На восточное побережье США надвигается мощнейший ураган «Харви»

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