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На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны

12.09.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Максимально открытым для всех будет учение «Запад-2017». 12 сентября Министерство обороны Беларуси запустило специальный сайт. Сюда будет стекаться самая оперативная информация о проведении маневров – пресс-релизы, фото и видеоматериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Кроме того, на время учения запланирован ежедневный брифинг официального представителя оборонного ведомства нашей страны. На учение приглашены и многочисленные наблюдатели, всего более 80 человек. «Запад-2017» начнется уже 14 сентября.

Маневры пройдут на территории Беларуси и трех российских полигонах.

На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны

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