На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны

Новости Беларуси. Максимально открытым для всех будет учение «Запад-2017». 12 сентября Министерство обороны Беларуси запустило специальный сайт. Сюда будет стекаться самая оперативная информация о проведении маневров – пресс-релизы, фото и видеоматериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на время учения запланирован ежедневный брифинг официального представителя оборонного ведомства нашей страны. На учение приглашены и многочисленные наблюдатели, всего более 80 человек. «Запад-2017» начнется уже 14 сентября.