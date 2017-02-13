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На выборах президента Туркменистана побеждает Гурбангулы Бердымухамедов, набрав почти 98% голосов

13.02.2017 - 13:23

Новости Туркменистана. На выборах президента Туркменистана побеждает Гурбангулы Бердымухамедов, набрав почти 98% голосов. Такие предварительные данные огласила 13 февраля Центральная избирательная комиссия республики. К этому моменту за лидера проголосовали более 3,07 млн человек.

Бердымухамедова нынешние выборы уже третьи, и на двух предыдущих никто из его соперников не набирал более 3%. Международные наблюдатели подтвердили, что состоявшиеся в Туркменистане выборы прошли в условиях открытости и гласности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выборах президента Туркменистана побеждает Гурбангулы Бердымухамедов с 97,69% голосов

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