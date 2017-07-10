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На юге Турции обстреляли полицейский пост: погибли два человека

10.07.2017 - 15:00

Новости Турции. На юге Турции обстрелян полицейский пост. Два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения, врачи оценивают его состояние как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло во время досмотра транспортных средств. В результате трое полицейских были ранены, позже двое скончались в больнице. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, сейчас ведутся их поиски. По предварительной информации, это были участники местной террористической группировки.

На юге Турции обстреляли полицейский пост: погибли два человека

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