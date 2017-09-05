На закрытие мотосезона-2017 в Минск съедутся байкеры из 15 стран, в том числе Великобритании и Саудовской Аравии

Новости Беларуси. Байкеры из 15 стран, в том числе из Великобритании и Саудовской Аравии, приедут в Беларусь на закрытие мотосезона. Внушительная колонна мотоциклистов проследует от Кургана Славы ко Дворцу спорта, где участников и гостей будет ждать насыщенная развлекательная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка уникальных автомобилей, зрелищные трюки на мотоциклах, концерт отечественных и зарубежных звезд эстрады и яркое пиротехническое шоу. Впервые в программе – дрифт-шоу на мотоциклах и автомобилях. А для маленьких гостей подготовлены развлечения по возрасту и фудкорт. У всех желающих Госавтоинспекция примет практический экзамен на категорию «А».

Александр Цегельник, заместитель начальника управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Традиционно Госавтоинспекция участвует в этих мероприятиях. В ряде из них, как то обеспечение безопасности во время мотопарада, во время проведения мероприятий у Дворца спорта, мы просто обязаны участвовать, это наша обязанность. А ряд других мероприятий мы реализуем по собственному желанию.

Правила приема экзамена на категорию «А» в Беларуси планируется ужесточить. В практическую часть предполагается включить еще несколько элементов. Кроме того, необходимо будет продемонстрировать навыки экстренного торможения.