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На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка

24.09.2017 - 16:45

Новости Беларуси. Девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка. Поиски 10-летнего мальчика не прекращались даже ночью. Но операция не дала результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассвете отряды вновь отправились прочесывать лес, а в воздух поднялась спецтехника. МЧС, милиция, спецназ и добровольцы — участвуют сотни человек. Большая надежда была на кинологов, однако служебные псы не нашли след мальчика.

Алина Кускова, кинолог (Брест):
Нас водили на место, где был велосипед, где были вещи изначально. То есть откуда он ушел. И мы сначала цепью ходили, а потом уже просто разошлись и обошли деревню с правой стороны, обходя все фермы. Потому что версий было несколько, начиная от того, что он прячется. На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли.

Кристина Крук, координатор лесного поиска поисково–спасательного отряда:
Таких объемов еще у нас не было. В мои обязанности входит правильная постановка задач, которые я получаю от сотрудников милиции и МЧС, распределение групп по районам поиска, ну и, конечно, закрытие территории – так, чтобы мы были уверены, что мальчика там нет.

По последней информации, следы мальчика не обнаружены. Новых фактов и версий нет. Милиция отрабатывает криминальный след в этой истории. Опрашиваются местные жители, патрулируются дороги и заброшенные дома. Поиски продолжатся до любого результата.

На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка

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