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На заседании глав государств СНГ планируется заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей

11.10.2017 - 10:40

Новости Беларуси. Сочи 11 октября принимает саммит глав государств СНГ. В нем примут участие лидеры 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие, которое еще называют «Клубом президентов», обещает стать одним из самых значимых событий для Содружества в 2017 году. Планируется, что первые лица поделятся мнениями и выработают общие подходы к решению как внутренних проблем, так и проблем, связанных с внешними вызовами и угрозами.

В Сочи работает съемочная группа СТВ. Подробности в сюжете.

На заседании глав государств СНГ планируется заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей

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