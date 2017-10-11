На заседании глав государств СНГ планируется заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей

Новости Беларуси. Сочи 11 октября принимает саммит глав государств СНГ. В нем примут участие лидеры 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие, которое еще называют «Клубом президентов», обещает стать одним из самых значимых событий для Содружества в 2017 году. Планируется, что первые лица поделятся мнениями и выработают общие подходы к решению как внутренних проблем, так и проблем, связанных с внешними вызовами и угрозами.