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«Наблюдать смешно за тем, что тут снимается». Александра Бутор о белорусском кино

16.05.2017 - 23:00

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Мне наблюдать смешно за тем, что сейчас происходит, что тут снимается.  Как будто, вообще, нет на свете такого понятия, как драматургия, как сценарное мастерство.

То есть, люди пишут – что вижу, то и пишу, что вижу, то и снимаю.

Может, проблема в том, что техника, возможности съёмки, возможности реализации и доступ к телам людей, принимающих решения в Минкульте – всё стало ближе и проще?

Александра Бутор:
Сейчас ближе и проще стали технологии. Вы можете, если у вас есть классный сценарий, который нужно научиться сначала писать, то дальше всё копеечное. Сейчас уменьшается техника в размерах, а картинки – для большого экрана. То есть, технически стало всё дешевле. Не нужно ходить в министерство культуры, просить миллионы долларов, можно найти…   

Самое главное – сценарий?

Александра Бутор:
Обязательно. Всё. Если меня спросить, в чём проблема белорусского кино, я могу только так сказать. Технически проблем нет. Вы видите, наверное, как снимают сейчас очень много всяких клипов, и всего. И технически это очень круто. 

Интервью полностью смотрите здесь

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