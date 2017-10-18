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Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11 %

18.10.2017 - 10:13

Новости Беларуси. В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования, уже 8 раз с начала 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 октября дня этот финансовый показатель составит 11 % годовых.

Такое решение Нацбанк принимает с учетом положительных экономических тенденций и стабильности финансово-кредитной системы. Важнейший показатель напрямую влияет на доступность средств не только для реального сектора экономики, но и для обывателей. Для кредитополучателей это означает, что банковские займы станут дешевле.

Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11 %

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