Начальник Генштаба: Вооружённые Силы будут обеспечивать безопасность каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно
Новости Беларуси. Белорусская армия приступила к очередному этапу проверки боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется привлечь служащих из разных воинских частей. Каждая из них отработает стратегические тактики в полевых условиях. Всего предполагается призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.
Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Генеральным штабом сегодня постоянно отслеживается и анализируется положение в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке Вооруженные Силы обеспечивают и будут обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно в мирной стране.
Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам. Армия этого категорически не приемлет и готова защитить свою страну, и общество в том числе, и от этих угроз.
Раньше других отточить боевые навыки предстоит танковому батальону 11-й отдельной механизированный бригады. Войска уже отрабатывают учебно-боевые задачи на полигонах.
Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения
Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановая боевая подготовка. К тренировкам присоединились военные авиаторы, артиллерийские и танковые подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ракетные дивизионы 19-й и 120-й бригад разместились в районах сосредоточения и уже завершают оборудование полевых лагерей. Военным предстоит осуществить подготовку вооружения и спецтехники к занятиям и получить допуск к боевым стрельбам.
Александр Лесневский, командир реактивного артиллерийского дивизиона:
В данный момент в дивизионе проводятся мероприятия по подготовке к нанесению ракетных ударов. Проводится техническая, баллистическая и метеорологическая подготовка. С получением задачи дивизион выдвинется во временный район боевых действий, где займет стартовые позиции и отработает задачу по нанесению ракетного удара.
Тактическими учениями сейчас заняты механизированные и танковые подразделения. На полигонах Обуз-Лесновский, Борисовский и Лепельский отрабатываются вождение боевых машин и огневая подготовка.