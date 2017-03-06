Начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома Ольга Чемоданова в программе «Большой завтрак»

|Милиция Беларуси: синхронность порядка и спокойствия в стране как слаженность при марше на 100-летнем юбилее
|«Наша служба и опасна и трудна»: бывший и нынешний милиционер Минска – об особенностях своей работы
|Ответственность, мужество и готовность прийти на помощь: в Минске прошел торжественный марш к 100-летию милиции
|Самое главное – быть с людьми: чем живет современный участковый и почему у бронзового городового разные погоны
|Ровно век на страже безопасности: 100 лет – уникальная возможность показать, что за милицией Беларуси сила, порядок и закон
|Они – гарант мира и спокойствия: торжества по случаю 100-летия белорусской милиции проходят по всей стране
|В Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел
|Накануне юбилея сотрудникам и ветеранам милиции вручили памятные медали и дипломы