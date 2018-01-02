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Начните год правильно: 10 простых привычек для хорошего настроения и самочувствия

02.01.2018 - 14:36

Мы часто даем себе клятву в понедельник начать новую жизнь. 1 января выпало в нынешнем году на первый день недели – чем не повод начать следовать нескольким полезным правилам с нового года.

Pink.rbc.ru собрал простые и полезные привычки, с которых можно начать год. Они не требуют много сил и времени, но помогут улучшить самочувствие и настроение.

1. Вести дневник настроения

Он нужен для того, чтобы отмечать настроение в разное время дня, недели и сезона. Это помогает следить за состоянием организма. Можно скачать приложение на смартфон и отмечать настроение, а можно нарисовать бумажный вариант – разделить день на четыре части (утро, день, вечер, ночь) и закрашивать разными цветами настроение (от спокойного до экстремального). Можно также помечать, какие события могут привести к конкретному настроению.

Это поможет отследить ваше самочувствие и контролировать его.

2. Стоять пять минут в планке каждое утро

Данное упражнение поможет укрепить тело и выработать дисциплину и выносливость. Планка помогает подтянуть мышцы живота, рук, спины и ног. Многим сразу не удастся выстоять пять минут, поэтому можно начать со стойки, которая дается со значительным усилием по времени – это может быть и 30 секунд и 2 минуты, и постепенно увеличивать продолжительность стойки.  Для упражнения важна регулярность.

Белорусская модель Катя Жаркова запустила челлендж, который продолжается уже почти год. Девушка регулярно выкладывает видео, на которых она стоит в планке во всевозможных локациях, а в подписи Жаркова рассказывает о пользе упражнения.

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3. Медитировать по 10 минут утром или на ночь

Медитация способна улучшить работу мозга, развивает стрессоустойчивость, эмпатию и помогает отдохнуть.

Нужно найти спокойное и тихое место. Сядьте в расслабленную позу и начните спокойно и ровно дышать – сосредоточьтесь на дыхании. Нужно постараться освободить голову от мыслей и ни о чем не думать. Можно начать упражняться с 10 минут в день и через некоторое время вы сможете увеличить промежутки.

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4. Делать короткую утреннюю зарядку

К планке и медитации можно добавить короткую зарядку. Это позволит закладывать хорошее самочувствие на весь день. Комплексы упражнений через некоторое время можно менять, чтобы увеличить работоспособность и результативность организма.

5. Гулять перед сном и пользоваться шагомером

При сидячем образе рекомендуется проходить ежедневно от 5 до 10 тысяч шагов. Подсчитывать их помогают специальные приложения на смартфоне. За несколько часов до сна можно прогуляться возле дома. Такая прогулка не только насыщает кислородом, но и улучшает настроение.

6. Вести дневник питания

Важно следить за своим рационом, чтобы знать о своих пищевых привычках больше. После каждого приема пищи можно занести в дневник питания все съеденное, включая напитки и перекусы.

Можно даже проследить взаимосвязь дневника настроения и дневника питания.

7. Регулярно проветривать и увлажнять квартиру

Стоит взять за привычку регулярное проветривание квартиры утром и перед сном. Благодаря поступлению свежего воздуха улучшается самочувствие. А увлажнение влияет на состояние кожи и волос, работоспособность и качество сна.

8. Правило: один свежий фрукт и один свежий овощ в день

Такая привычка поможет улучшить пищеварение. Летом правило проще соблюдать из-за разнообразия свежих продуктов, но зимой не стоит забывать про фрукт и овощ в ежедневном рационе. Важно помнить. Что фруктовые соки не содержат то количество клетчатки, которое имеется в целом фрукте.

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9. Обеспечить себе спокойный сон

Главные составляющие спокойного сна – это микроклимат в помещении, где вы спите, постельное белье и пижама, качество матраса, режим, привычки перед сном и время подъема.

Не стоит час до сна и час после смотреть в смартфон.

10. Брать паузу, прежде чем сказать что-то негативное в соцсетях

Брать паузу перед тем, как что-то сделать – одно из главных правил особенного поведения. Это помогает оценить происходящее, свое отношение к нему и испытанные эмоции.

Перед публикацией негатива в соцсетях подождите полчаса. Через это время вернитесь к тому, что хотите написать, и подумайте, хотели ли бы вы сами прочитать подобный комментарий.

В реальной жизни специалисты советуют отвечать на негатив после нескольких вдохов и выдохов, которые помогают снизить градус напряженного разговора.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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