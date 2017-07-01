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Национальная доска Почета открылась в Минске на площади Государственного флага

01.07.2017 - 21:09

Есть чем гордиться белорусам, и почему бы не выставить это напоказ? Традиционная форма – Доска Почета – презентована на днях в столице. Кто-то упрекнет в архаизме, но суть такая же, как у рекламных щитов или экранов, если угодно – у всевозможных селфи в соцсетях – показ преимущества товаров и людей. Так что Доска Почета, кроме поощрительно аспекта, это и реклама. Реклама достижений белорусской системы.

Традиция ежегодного занесения предприятий и регионов на Национальную доску Почета насчитывает уже почти два десятка лет. За это время она меняла и географию, и количество табличек. Сейчас у Доски Почета не менее почетный адрес – площадь Государственного флага. На этой неделе для минчан и гостей столицы она предстала в обновленном виде.

По итогам работы за прошлый год определили 68 победителей. Это лучшие трудовые коллективы и регионы страны, достигшие высоких показателей в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов. За достижения в своей сфере отмечены строительные организации, учреждения в сферах образования и культуры. Лучшими районами за 2016 год стали Гродненский, Дзержинский и Минский. Победителями среди белорусских городов за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития стали Гомель и Брест.

победителей называли в самый разгар дня под палящим солнцем. +30 градусов в этот день зафиксировано на столбике термометра. Блестели новые таблички на Доске Почета и довольно жаркая пора сейчас у западной столицы нашей республики – Брест готовится к своему 1000-летию.

Национальная доска Почета открылась в Минске на площади Государственного флага

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