Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией

Новости Беларуси. Национальная футбольная сборная уже 31 мая отправится в Швейцарию, где проведет товарищеский матч с местной командой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Национальная футбольная сборная уже 31 мая отправится в Швейцарию, где проведет товарищеский матч с местной командой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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