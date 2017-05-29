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Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией

29.05.2017 - 21:52

Новости Беларуси. Национальная футбольная сборная уже 31 мая отправится в Швейцарию, где проведет товарищеский матч с местной командой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией

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