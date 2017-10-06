новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького отметит 85-летний юбилей

06.10.2017 - 11:02

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького отметит 85-летний юбилей. 

Сергей Ковальчик,  художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
85 лет – солидный возраст для театра. Говорит о многом. Хочется вспомнить, что наш театр, который был образован 85 лет назад, образован как первый русский театр белорусской СССР.

Так приятно, что театр столько живёт и процветает. Всё лучше и интереснее постановки. В ногу со временем идёт. 85-ый юбилейный сезон, он будет каким-то особенным?

Сергей Ковальчик,  художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я думаю, каждый сезон – особенный для зрителя. Иногда мы что-то придумываем как «Сезон белорусской драматургии», когда мы ставим пьесы белорусских драматургов. Этот сезон, юбилейный… У нас много событий за этот год. Свои пьесы у нас ставили два иностранных режиссёра: Маттео Спьяцци из Италии, и Павел Пронин из Москвы. У нас вышел, наконец-то спектакль «Подводник» по пьесе Андрея Курейчика. Встречаем мы юбилейный сезон по пьесе Дэвида Криснета «Знойные мамочки». У нас и весёлый, и героический, разноплановый 85-ый сезон.

Белорусский зритель хочет больше смеяться или грустить?

Андрей Душечкин,  заслуженный артист Республики Беларусь:
Конечно, сегодня, тенденция всё же комедий. Зрители больше и охотнее идут на комедии, ежели на «слёзные» спектакли, что мне и обидно немножко. Театр всё-таки драматический, и у нас комедия появляется чаще, чем нужно было бы, на мой взгляд. Но мы не можем идти без зрителя. Мы должны идти вместе с нашими зрителями, нашими поклонниками, которые, конечно же, ждут от нас не только комедии, но и серьёзных, гражданских проектов.

Сергей Михайлович разделил спектакли комедийного уклона и драматические спектакли, а когда приходят зрители (а приходят они довольно часто) после спектакля в гримёрку и говорят «спасибо», говорят какие-то добрые слова. Одинаково говорят «спасибо»: и после серьёзной проблемы, которую они увидели, которая тронула их душу, например, или после комедии, которая позволила им немножко отдохнуть, расслабиться. Наверное, просто нужно хорошие спектакли ставить.

Полная версия интервью – в видеоматериале.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»
Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»
Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал форум «Тэатральны Куфар» в Минске
Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал «Тэатральны Куфар»
Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября
Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября
Михаил Карачевский, Александр Гарцуев
Мы говорим на актуальные темы! Республиканский театр белорусской драматургии начал новый 26-ой театральный сезон
На стыке театра и психологии: иммерсивный квест-театр «Взлом реальности» открылся в Беларуси
Сергей Ковальчик, Руслан Чернецкий
Премьеру спектакля «Подводники» покажет театр имени Горького
«Я говорю, что Олег Газманов повторил меня»: Альберт Скороход о мировом рекорде и гармонии спорта и песни
«Я говорю, что Олег Газманов повторил меня»: Альберт Скороход о мировом рекорде и гармонии спорта и песни
Бухгалтеры и рыбаки на сцене: любительский театр в Минске объединяет людей разных профессий и возрастов
Бухгалтеры и рыбаки на сцене: любительский театр в Минске объединяет людей разных профессий и возрастов
Все новости по теме ТЕАРТ в Минске, Театр
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru