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Национальный академический драматический театр имени Максима Горького празднует 85-летие

30.11.2017 - 11:18

Новости Беларуси. Торжественный вечер, посвященный 85-летию Национального академического драмтеатра имени Горького, соберет 30 ноября россыпь талантов. История театра уходит корнями в начало 30-х годов минувшего столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда в Бобруйске открылся Государственный русский драматический театр БССР. В конце 1940 года было решено перевести его в Минск. Этому помешала война.

В 1943 году театр восстановлен в Москве как фронтовой. Затем труппа работала в Могилеве и в Гродно. И вот уже 70 лет яркие премьеры встречают зрителей на улице Володарского в Минске. С юбилеем основания коллектив театра поздравил Президент Беларуси.

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького празднует 85-летие

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