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Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен в Беларуси, заявки принимаются до начала лета

20.04.2017 - 09:24

Новости Беларуси. Для развития деловой инициативы. В Беларуси объявлен Национальный конкурс «Предприниматель года». За суверенную историю страны уже более миллиона человек успели попробовать себя на поприще малого бизнеса. Такое количество индивидуальных предпринимателей зарегистрировали в Минюсте.

Сейчас на общественное обсуждение вынесен целый пакет документов для упрощения условий ведения своего дела. Возможно, работая уже в новых условиях, к победе придут лучшие. В 2017 году конкурс «Предприниматель года» пройдет новом формате. В нем могут участвовать и крупные компании.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Речь идет о номинации «стабильный успех», когда предприятие, которое уже давно работает, зарекомендовало себя, может участвовать в конкурсе. Малые и крупные предприятия могут участвовать на равных возможностях.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до начала лета, а победителей объявят в ноябре. По традиции в этом месяце Беларусь присоединяется к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен в Беларуси, заявки принимаются до начала лета

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