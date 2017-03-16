новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске

16.03.2017 - 09:04

Новости Беларуси. Национальный костюм начала XX века. Каков он? Из чего и по каким канонам сшит? На эти вопросы можно найти ответы в Витебском областном центре народного творчества. Здесь открылась выставка воссозданных зимних одеяний мужчин и женщин, живших больше 100 лет назад в северном регионе страны. Всего – почти полсотни комплектов одежды, а также многочисленные головные уборы, рукавицы, носки, платки, шарфы и шали. Созданы они руками мастериц из 15 домов ремесел Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Гиловейня, методист-мастер Лиозненского дома ремесел:
Это белорусская свитка. Использовалось 1200, называется шерсть сливер. Тонкая шерсть. Даже видно, что с примесями растительности. 

Наталья Лисовская, доцент кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета:
В условиях глобализации возник интерес к национальной культуре. И, соответственно, белорусы не остались в стороне. И точно так же молодежь сейчас интересуется вытинанкой, орнаментами, вышивкой. И вы можете посмотреть, как актуальны такие рисунки на майках, на кроках.

Историки-реконструкторы изучили специальную литературу, живопись, фотографии, выслушали сотни рассказов местных жителей о том, как выглядел наряд в том или ином местечке или поселении.

Особое внимание – орнаментам. Ведь даже незначительный дополнительный элемент разрушит магическую силу рисунка и перестанет оберегать хозяина.

Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже
Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже
10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги
10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги
Благодарен белорусам за участие в проекте: организатор выставки кукол-кобоши Кендзо Такада
Благодарен белорусам за участие в проекте: организатор выставки кукол-кобоши Кендзо Такада
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта
Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта
До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш
До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш
Выставка чудес техники открылась в Витебске
От скатерти-трансформера до платья с USB-выходом: выставка чудес техники открылась в Витебске
Что общего у культуры Беларуси и Китая?
Что общего у культуры Беларуси и Китая?
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru