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Национальный охотничий брэнд: какой он – наш белорусский гончак?

11.05.2017 - 13:49

Этим кареглазым ребятам не терпится вырваться на свободу, чтобы загнать в ловушку дикого зверя. С виду добрые и милые, а на самом деле неутомимые и боевые охотники. Обладают прекрасным чутьём и  сообразительностью. Такой он, наш белорусский гончак, единственная национальная порода собак .

Зайца гоняет не более двух кругов, ????косулю, лисицу и кабана – два-три километра. Поэтому контакт с хозяином гончак никогда не теряет и на звук охотничьего рога возвращается быстро.

Собака обитала на землях  Беларуси ещё с 15 века и называлась  литовский и польский огар или гончая с чёрной спиной. Веками с ней ходили на охоту, но позже порода была вывезена из страны. И только в 2004 году группа энтузиастов стала возрождать национальный охотничий бренд.

Владимир изучил историю породы и нашёл доказательство того, что гончак исконно наш, национальный охотник. С тех пор началось племенное разведение белорусского гончака, который славится ещё и своим лаем.

Гончак

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