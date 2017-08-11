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Национальный парк «Нарочанский» разработал для туристов специальные виртуальные карты

11.08.2017 - 16:50

Новости Беларуси. Национальный парк «Нарочанский» облегчил туристам знакомство с главным белорусским курортом. Разработаны специальные виртуальные карты, которые не позволят гостям края заблудиться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Максимум доступной информации» – девиз проекта. Идею начали реализовывать два года назад. Была единственная карта для всех туристов, на которой помещался полный перечень полезных и интересных объектов. В 2017 году представили тематические карты – для рыбаков, автолюбителей, велосипедистов.

Подъездные пути, объездные дороги, парковки, удобные маршруты, даже смотровые площадки, с которых открываются самые живописные панорамы, – все это можно найти на сайте нацпарка. Онлайн также легко отследить заполняемость стоянок и определить, где лучше припарковаться. Туристы такой «виртуальный пособие» уже оценили, кстати, как и сами сотрудники «Нарочанского» парка.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:
Если раньше было очень много звонков, на которые приходилось, конечно, отвечать, пояснять, буквально на пальцах рассказывать, где, куда и как проехать, то теперь это стало гораздо меньше – мы всех отправляем на сайт. Они сразу заходят туда и видят всю информацию, все те вопросы, которые задавали по телефону, долго-долго выслушивали, пытались все это представить и понять, то теперь откроешь нашу страничку и по ссылочкам можно все отследить и отыскать.

Тематика карт будет расширяться. В 2018 году туристов ждут новые приятные бонусы.

Национальный парк «Нарочанский» разработал для туристов специальные виртуальные карты

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