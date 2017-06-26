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Над Минском пролетела авиация, задействованная в торжествах 3 июля

26.06.2017 - 15:27

Новости Беларуси. К полету готовы. Задействованная в торжествах 3 июля авиация пролетела в небе над Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 парадных расчетов и почти 60 единиц техники. По традиции в авангарде три вертолета Ми-2 с национальным флагом, штандартами армии и военно-воздушного флота. Далее звенья боевой авиации, в числе которых и расчеты воздушно-космических сил России.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:
Группа слетанная, то есть с боевым порядком в составе группы у нас вопросов никаких нет. Сейчас идет отработка времени выхода. На тренировках показаны очень неплохие результаты: максимальное отклонение от заданного времени составило 7 секунд. В боевом порядке присутствует 5 скоростей. Они должны все на интервалах пройти здесь.

Впервые на параде 3 июля управлять крылатыми машинами будут летчики Министерства по чрезвычайным ситуациям. Генеральная репетиция авиации запланирована на 29 и 30 июня.

Над Минском пролетела авиация, задействованная в торжествах 3 июля
Над Минском пролетела авиация 26 июня
Фото. Над Минском пролетела авиация 26 июня
Над Минском пролетела авиация 26 июня
Фото. Над Минском пролетела авиация 26 июня
Над Минском пролетела авиация 26 июня
Фото. Над Минском пролетела авиация 26 июня
Над Минском пролетела авиация 26 июня
Фото. Над Минском пролетела авиация 26 июня
Над Минском пролетела авиация 26 июня
Фото. Над Минском пролетела авиация 26 июня
Над Минском пролетела авиация 26 июня
Фото. Над Минском пролетела авиация 26 июня

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