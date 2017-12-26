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Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу

26.12.2017 - 23:41

Новости Беларуси. Праздник своими руками: Центр поддержки онкопациентов накануне Нового года организовал мастер-класс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опытные мастера вместе с пациентами изготавливают новогодние подсвечники в технике декупаж. За несколько часов каждый создал свой маленький шедевр, который украсит любой интерьер.

Наталья Щуплик, мастер прикладного творчества:
Надеемся, что наши занятия пришедшим сюда женщинам помогают. Потому что они получают хорошее настроение, а так же результат труда.

Ирина Жихар, директор социально-просветительского учреждения «Центр поддержки онкопациентов»:
Ты за эти два-три часа создаешь законченный продукт. Создаешь сам. Понятное дело, учителя помогают, но это как ты что-то преодолел. Ты получил новое знание, ты его применил, ты сделал и у тебя получилось. Это всегда «маленькая ситуация успеха».

Занятия творчеством помогают отвлечься и на некоторое время забыть о тяжелой болезни. А накануне Нового года у каждого есть возможность сделать подарок близким своими руками. Мастер-классы проводят по четвергам в здании областной библиотеки имени Пушкина.

Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Фото. Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Фото. Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Фото. Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Фото. Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу
Фото. Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу

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